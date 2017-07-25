ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 10:36:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل وفد أممي رفيع
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف انطوني ليك..
الاحتلال الإسرائيلي يزيل البوابات الالكترونية عن مداخل الأقصى وينصب جسورا لتركيب كاميرات
أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، البوابات الإلكترونية من أمام مداخل المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الناظر "المجلس"، وباب الأسباط، وشرعت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات "ذكية" بديلة للبوابات ال
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
آخر الأخبار:
قيادة قوات الأمن المركزي تناقش تعزيز الأداء والحفاظ على الأمن
محافظ ذمار يناقش مع رئيس لجنة الصليب الأحمر أوضاع واحتياجات القطاع الصحي
في بطولة الشهداء بذمار عامرية رداع يمطر شباك هلال دمت بسباعية
تحالف العدوان يعاود القصف الجوي والصاروخي على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تحالف العدوان يعاود القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[25/يوليو/2017] صعدة - سبأ :

عاود تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي مستهدفا مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على أماكن متفرقة بمديرية شدا، بالإضافة إلى غارة أخرى على منطقة البقع بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي إستهدف مناطق الغور وآل عمر وآل الشيخ بمديرية منبه بقصف صاروخي ومدفعي، بالإضافة إلى قصف أماكن مختلفة في مديرية شدا بالقنابل العنقودية المحرمة خلفت أضرارا متفرقة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قيادة قوات الأمن المركزي تناقش تعزيز الأداء والحفاظ على الأمن
محافظ ذمار يناقش مع رئيس لجنة الصليب الأحمر أوضاع واحتياجات القطاع الصحي
وزير التخطيط يدشن ورشة مشروع الإطار الوطني لإحصائيات النوع الإجتماعي (مصحح)
نقابة موظفي هيئة الإستثمار تطالب بإطلاق الدكتور مصطفى المتوكل
الأجهزة الأمنية تستعيد سيارة مسروقة في بني الحارث بأمانة العاصمة
استعراض الترتيبات للمؤتمر العلمي الأول لأمراض القلب بجامعة إب
مكتب النائب العام يهيب بأعضاء النيابة التحقيق في وقائع العدوان الجنائية
صدور كتاب التنكيل "عامان من الردع العسكري للعدوان الامريكي السعودي على اليمن"
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع المصلحة بصنعاء
إجتماع يناقش الوضع الوبائي بمحافظة المحويت
العدوان السعودي على اليمن
تحالف العدوان يعاود القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[25/يوليو/2017]
مكتب النائب العام يهيب بأعضاء النيابة التحقيق في وقائع العدوان الجنائية
[25/يوليو/2017]
إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارة لطيران العدوان على المخا بتعز
[25/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 67 غارة على المحافظات والمرتزقة يستهدفون المواطنين بالقذائف
[25/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 15 غارة على المخا وموزع بتعز
[24/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by