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تحالف العدوان يعاود القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[25/يوليو/2017] صعدة - سبأ :
عاود تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي مستهدفا مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على أماكن متفرقة بمديرية شدا، بالإضافة إلى غارة أخرى على منطقة البقع بمديرية كتاف.
وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي إستهدف مناطق الغور وآل عمر وآل الشيخ بمديرية منبه بقصف صاروخي ومدفعي، بالإضافة إلى قصف أماكن مختلفة في مديرية شدا بالقنابل العنقودية المحرمة خلفت أضرارا متفرقة.
سبأ