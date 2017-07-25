وزير التخطيط يدشن ورشة مشروع الإطار الوطني لإحصائيات النوع الإجتماعي (مصحح) [25/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



دشن وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم ورشة العمل الخاصة بمشروع الإطار الوطني لإحصائيات النوع الإجتماعي المرحلة الأولى.



وفي الورشة أكد وزير التخطيط أهمية تدشين مشروع الإطار الوطني لإحصائيات النوع الإجتماعي كونه يمثل خطوة أولی في تطوير حقل إحصائيات النوع الإجتماعي وأداة مهمة لرصد السياسات المستندة إلی أدلة لتلبية الإحتياجات الوطنية والإقليمية والدولية.



وأشار إلی أن وضع إطار وطني شامل لقياس قضايا النوع الإجتماعي له أهمية إستراتيجية في تحسين واقع وإنتاج البيانات الإحصائية في كافة المجالات .. لافتا إلى ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة حول النوع الإجتماعي.



من جهته أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد عباس إسحاق أهمية ورشة في تطوير حقل إحصائيات النوع الإجتماعي .. لافتا إلی أن هناك جهود قائمة لإنجاز إطار وطني شامل لقياس قضايا النوع الإجتماعي في اليمن .



فيما أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان انجالي سين بالجهود المبذولة من الجهاز المركزي للإحصاء لإنجاز الاطار الوطني لإحصائيات النوع الاجتماعي .



وأكدت حرص صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم جهود الجهاز المركزي للإحصاء الهادفة إلى تطوير العمل الإحصائي في اليمن.



تخلل الورشة عرض ورقة عمل حول مشروع الإطار الوطني لإحصائيات النوع الإجتماعي المقترح من منظمة "الإسكوا" وكذا عرض دراسة سابقة عن واقع إحصائيات النوع الإجتماعي في اليمن .



سبأ