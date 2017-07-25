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نقابة موظفي هيئة الإستثمار تطالب بإطلاق الدكتور مصطفى المتوكل
[25/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

طالبت وقفة إحتجاجية نظمتها نقابة وموظفي الهيئة العامة للإستثمار اليوم بصنعاء بإطلاق سراح الدكتور مصطفى حسين المتوكل رئيس الهيئة العامة للإستثمار الذي إختطفه مرتزقة العدوان بمأرب في 27 أبريل الماضي .

واستنكر المشاركون في الوقفة من كوادر وموظفي الهيئة، إختطاف الدكتور المتوكل وإخراجه عنوة من الباص الجماعي الذي كان يقله في نقطة الفلج بمأرب أثناء عودته من المشاركة في مؤتمر علمي حول الإستثمار في المغرب بموجب دعوة رسمية من المنظمة العربية للإستثمارات.

وأكدوا تضامنهم مع رئيس الهيئة العامة للإستثمار الدكتور مصطفى المتوكل المخفي قسريا من قبل مليشيا الفار هادي .. لافتين إلى أنه منذ لحظة إعتقال الدكتور المتوكل تم عزله عن ولم يٌسمح بزيارته أو الإطمئنان على سلامته أو الإتصال بأسرته.

وأوضح بيان صادر عن أسرة الدكتور المتوكل أنه تم منع أسرته وفريق المحامين والنقابة من زيارته في إنتهاك صارخ للمبادئ والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

سبأ
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