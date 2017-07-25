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الأجهزة الأمنية تستعيد سيارة مسروقة في بني الحارث بأمانة العاصمة
[25/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
إستعادت الأجهزة الأمنية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة سيارة بعد أقل من 24ساعة من تلقيها بلاغاً بسرقتها.
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية ضبطت السيارة والمتهم بسرقتها .
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية قامت فور تلقيها بلاغاً بحادثة السرقة بتعميم أوصاف السيارة، وتمكنت من ضبطها في جولة الجمنة بأمانة العاصمة.
وأكد المصدر أنه تم تسليم السيارة لمالكها، وإحالة المتهم بجريمة السرقة إلى التحقيق.
سبأ