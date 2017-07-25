استعراض الترتيبات للمؤتمر العلمي الأول لأمراض القلب بجامعة إب [25/يوليو/2017] إب - سبأ :



استعرض لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، الترتيبات للمؤتمر العلمي الأول لأمراض القلب والشرايين الذي سيبدأ غدا بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب.



واستمع المحافظ من اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة الدكتور أحمد قاسم العنسي، إلى الترتيبات لإنطلاق المؤتمر الذي يناقش على مدى يومين 60 بحثاً علميا في أمراض القلب والشرايين بمشاركة 200 إخصائي في القلب والباطنية من مختلف المحافظات.



وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس جامعة إب الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين عام الجامعة عبدالملك السقاف وعميد كلية الطب البشري الدكتور عبدالله المطري، ثمن المحافظ الجهود المبذولة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر.



وأكد اهتمام ودعم قيادة المحافظة والسلطة المحلية لإنجاح المؤتمر.. لافتا إلى أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل الاوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



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