مكتب النائب العام يهيب بأعضاء النيابة التحقيق في وقائع العدوان الجنائية [25/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أدان مكتب النائب العام الجريمة النكراء التي إرتكبتها عناصر الإرهاب التابعة لتحالف العدوان بحق أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بتعز.



واعتبر مكتب النائب العام في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة الوحشية، من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم .. مشددا على ضرورة قيام النيابات وأجهزة الضبط بواجبها في توثيق هذه الجرائم بما للنيابة العامة من مهام دستورية وقانونية .



وأهاب البيان بجميع أعضاء النيابة القيام بواجباتهم القانونية بالإنتقال والتحري والتحقيق والتوثيق في هذه الوقائع وكل وقائع العدوان الجنائية، تمهيداً لرفعها للجهات المختصة محلياً ودولياً في الظرف المناسب الذي يعود فيه للقانون الدولي المستلب إعتباره.



وأكد البيان أن تحالف العدوان ومرتزقته مسئولون عن هذه الجريمة قانوناً "جنائياً ومدنيا" أمام المحاكم المحلية أو الدولية، وفقاً للقوانين اليمنية والقوانين والإتفاقات الدولية وفي مقدمتها إتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى .. لافتا إلى أنه سيأتي يوم يتم فيه محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف وراءهم ويدعم إجرامهم.



سبأ