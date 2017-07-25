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رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع المصلحة بصنعاء
[25/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب اليوم، سير الأداء بفرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة صنعاء.

وخلال الزيارة استمع رئيس المصلحة من مدير عام فرع الأحوال بالمحافظة العقيد ناجي روضان، إلى شرح عن سير العمل ومستوى الخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين، والصعوبات التي تواجه الفرع.

وحث اللواء الزلب، منتسبي الفرع بتسهيل المعاملات من أجل حصول المواطنين على وثائق الثبوتية.

وأكد أن رئاسة المصلحة ستعمل على توفير احتياجات الفرع من الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على أهمية الإنضباط الوظيفي لتسهيل الخدمة لطالبي الوثائق.. مشيرا إلى أنه يجري التباحث مع الجهات المعنية لتوفير مبنى لفرع المصلحة بالمحافظة.

رافقه خلال الزيارة مدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد على عامر ونائب مدير عام السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم.

سبأ
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