[25/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي، تقارير حول الوضع الوبائي بالمحافظة ومنها الإسهالات المائية والكوليرا.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبدالسلام الذماري ومدراء المكاتب والجهات المعنية استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش تقرير حول الوضع الوبائي للإسهالات الحادة والكوليرا بالمحافظة والجهود المبذولة لمواجهة هذا الوباء.
ولفت إلى الصعوبات التي تواجه المستشفيات ومراكز معالجة الإسهالات والمرافق الصحية جراء شحة الإمكانيات وتزايد حالات الإصابة بهذا الوباء .. مبينا أن المكتب أنشأ أكثر من 20 مركز معالجة ونحو 70 زاوية معالجة بالإرواء في المرافق الصحية .
فيما استعرض مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي ثابت حرمل ونائب مدير مكتب مياه الريف أمين المحويتي، المهام والتدخلات المتصلة بمعالجة مشاريع ومصادر مياه الشرب في المناطق والعزل والمديريات.
وأشارا إلى أن الفرق الميدانية لمكاتب المياه والصرف الصحي ومياه الريف مستمرة في كلورة خزانات ومصادر المياه وتنفيذ التدابير اللازمة للحد من إنتشار الكوليرا .
وثمن الإجتماع جهود كافة العاملين الصحيين في المستشفيات والمرافق الصحية .. مؤكدا أهمية رفع الجاهزية والإستجابة الطارئة لمكتب الصحة والجهات ذات العلاقة لمكافحة إنتشار الوباء وإتخاذ التدابير الوقائية والتوعية بمخاطر هذا الوباء.
سبأ