[25/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
ناقش إجتماع بمستشفى عمران العام برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية تطوير الخدمات الطبية بمستشفى 22 مايو ومستشفى عمران العام والإجراءات الوقائية لمكافحة الكوليرا .
واستعرض الإجتماع تقرير مدير مكتب الصحة بالمحافظة عبد العزيز الضلعي ومستشفى عمران عبدالغني فارس حول إحتياجات ومتطلبات المستشفى القديم ومستشفى 22مايو بما في ذلك شحة الأدوية والمحاليل الطبية لحالات الكوليرا.
وأشار التقرير إلى شحة الدعم للخدمات الطبية والعلاجية المقدم من اليونيسيف والصحة العالمية لمستشفيات عمران مقارنة بإحتياجات المرافق الصحية بالمحافظة .. مبينا أن أكثر من 16 وحدة معالجة بمديريات المحافظة تقدم خدمات لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة والمشتبهة بالكوليرا، إضافة إلى61 وحدة محلول إرواء تمكنت من معالجة عدد من حالات الكوليرا بالمحافظة.
وفي الإجتماع أكد محافظ عمران أهمية تضافر جهود الجميع في تقديم الخدمات الطبية اللازمة .. مبديا استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية من خلال التواصل مع قيادة وزارة الصحة ومنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية لإعادة النظر في زيادة الدعم ورفد مستشفيات المحافظة بالأدوية والمحاليل الطبية والمستلزمات الضرورية.
وثمن دور منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية في دعم المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وتوفير الأدوية للفرق الصحية المتنقلة لمكافحة الكوليرا .
حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من الكوادر الطبية بمستشفى عمران ومكتب الصحة العامة.
سبأ