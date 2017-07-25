رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو ينضم إلى ويستهام يونايتد الإنجليزي رسميًا لندن - سبأ:

أكمل نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي رسميًا صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي المكسيكي خافيير هرنانديز (تشيتشاريتو) من باير ليفركوزن الألماني مقابل 17.9 مليون يورو (20.8 مليون دولار) بحسب ما أعلن النادي اللندني.



وسبق لويستهام أن أعلن قبل أيام عن توصله إلى اتفاق مع ليفركوزن بشأن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الذي وقع عقدا لـ3 أعوام وسيسافر في الأيام القليلة المقبلة إلى ألمانيا للالتحاق بزملائه الجدد، الذين يتحضرون هناك للموسم الجديد.



وقال المهاجم المكسيكي، الذي سيضع اسم تشيتشاريتو على قميصه "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى ويستهام يونايتد بالنسبة لي، الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل دوري في العالم وعندما سنحت الفرصة أمامي، كنت متلهفًا للتوقيع مع هذا النادي".



وانضم تشيتشاريتو (29 عامًا) للوافدين الجدد الآخرين إلى وستهام، وهم الحارس الدولي جو هارت من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة والمدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع مان سيتي أيضًا، والجناح النمساوي ماركو أرناوتوفيتش من ستوك سيتي.



وسيكون ويستهام التجربة الإنجليزية الثانية للاعب المكسيكي الذي انضم من ديبورتيفو غوادالاخارا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2010، وأمضى مع الأخير أربعة مواسم سجل 59 هدفًا في 157 مباراة، قبل الانتقال إلى ليفركوزن بعد موسم إعارة إلى ريال مدريد الإسباني (2015-2014).



وأحرز تشيتشاريتو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع يونايتد خلال عهد مدربه السابق "السير" أليكس فيرغوسون، وسجل 28 هدفًا في 54 مباراة لعبها مع باير ليفركوزن خلال الموسمين الماضيين.

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ