[25/يوليو/2017]
إب - سبأ:
افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سوقا للباعة المتجولين والبساطين في خط الثلاثين بمدينة إب .
وإستمع المحافظ صلاح إلى شرح من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف حول الأعمال المنفذة في السوق والإجراءات الكفيلة بنقل الباعة والبساطين إليه في إطار ما تشهد المحافظة من تنظيم الأسواق وإلغاء الأسواق العشوائية من الجوالات والشوارع والطرق الرئيسية.
وشدد محافظ إب أهمية إلتزام الباعة المتجولين والبساطين بالإنتقال إلى السوق الجديد والذي سيوفر لهم الفائدة والحماية وبما يكفل تجنيب الشوارع من المظاهر العشوائية والإزدحام.
وحث مكتب الأشغال على سرعة إعداد دراسات لتنفيذ عدد من الأسواق الجديدة وإختيار مواقع مناسبة وبعيدة عن المناطق ذات الكثافة السكانية التي تعاني تزايد عدد النازحين لها من عدة محافظات جراء العدوان.
سبأ