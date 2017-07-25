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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[25/يوليو/2017]
مسقط - سبأ:
 ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (60ر2) نقطة وبنسبة (05ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (77ر4997) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (17ر4995) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول 5 ملايين و(71) ألفًا و(404) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (70) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(983) ألفًا و(434) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (023ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (37ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونين و(383) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (98ر46) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونين و (622) ألف ريال عماني أي ما نسبته (71ر51) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (240) ألف ريال عماني وبنسبة (72ر4) في المائة.

سبأ
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