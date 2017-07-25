[25/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
بدأت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية لإعداد متطوعين مجتمعيين بمديريتي مدينة المحويت وملحان، في مجال مهارات الإتصال والتوعية للوقاية من الكوليرا والاسهالات المائية الحادة.
تهدف الدورة التي ينظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة سماء اليمن التنموية إكساب 30 مشاركا ومشاركة من المتطوعين المجتمعيين بالمديريتين مهارات الإتصال والعروض التقديمية للتوعية بمخاطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.
وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة عبد السلام الذماري ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومدير مؤسسة سماء اليمن نوال الفضلي، أهمية التوعية المجتمعية في التثقيف الصحي حول وباء الكوليرا ومخاطرة وطرق الوقاية منه.
ويتلقى المشاركين في الدورة تدريبات نظرية وتطبيقية حول أساليب التوعية المجتمعية ومهارات تنفيذ الجلسات الصحية وفنون العروض التقديمية.
سبأ