رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السباح البريطاني بيتي يسجل رقما قياسيا عالمياً جديدا في سباحة الصدر بودابست - سبأ:

سجل السباح البريطاني آدم بيتي رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 50 مترا صدرا في بطولة العالم للسباحة في العاصمة المجرية بودابست اليوم الثلاثاء عندما قطع المسافة في 26.10 ثانية خلال تصفيات السباق.



وبهذا تفوق بيتي بطل العالم على الرقم القياسي السابق للسباق وهو 26.42 الذي سجله بنفسه في بطولة العالم للسباحة في 2015 في كازان الروسية بفارق 0.32 ثانية.



ويأتي إنجاز بيتي (22 عاما) اليوم بعد فوزه بذهبية ولقب سباق 100 مر فراشة في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي يوم أمس الاثنين عندما سجل رقما قياسيا على مستوى البطولة وهو 57.47 ثانية.



وعبر بيتي عن سعادته بالإنجاز الجديد قائلا "بصدق لم أكن أتوقع أن أسجل رقما قياسيا عالميا صباح اليوم".. مضيفاً "الساعة الآن العاشرة صباحا وأنا سعيد للغاية بما حققته.. هذا الرقم القياسي عمره عامان ولذا كان لابد من تحقيق ما هو أفضل".



وتوقع بيتي التفوق مرة أخرى على الرقم الجديد أيضاً.



وسيقام نهائي السباق يوم غدٍ الأربعاء.



وتفوق بيتي في تجارب اليوم على سباح جنوب افريقيا كاميرون فان دير بيرج (26.54 ثانية) وعلى البرازيلي جواو جوميز (26.67 ثانية).

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ