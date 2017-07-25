[25/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد محافظ صنعاء حنين قطينة اليوم ومعه وكيل المحافظة فارس الكهالي سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان.
واستمع المحافظ قطينة من نائب مدير المستشفى الدكتور عدنان الشرعبي إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها لمعالجة حالات الكوليرا والصعوبات التي تواجه المستشفى.
وأكد محافظ صنعاء أهمية بذل مزيد من الجهود لمواجهة الكوليرا .. مشيرا إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تتطلب الإهتمام والحرص على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأكد الإستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه العمل بالمستشفى .. مثمنا دعم المنظمات للقطاع الصحي بالمحافظة ومكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره.
رافقه خلال الزيارة مديرا مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار والمعلومات علي زيد.
سبأ