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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 06:07:05م
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  رياضة
تواصل منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء (مصحح)
[25/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تواصلت اليوم منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس على ملاعب مجمع التنس بصنعاء والتي ينظمها الإتحاد العام للتنس والإسكواش بدعم من مجموعة شركات الحاج علي محمد الحباري.

وتخوض منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة 23 - ٢٩ يوليو الجاري، فئات الرواد كبار، ناشئين، براعم، فتيات، معاقين حركيا ذكور، معاقين حركيا إناث.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات البطولة في فئة الرواد عن فوز اللاعب فهمي الورد على اللاعب مبارك مبارك واللاعب حمزة المسمري على اللاعب بشار عبد الله ويوسف مبارك على علي العنسي وفوز اللاعب صدام الزبيري على اللاعب بلال النزيلي.

وضمن فئة الناشئين تأهل إلى الدور الثاني اللاعبين أسامة رمضان بفوزه على محمد جمال، واللاعب سهيل الصعيدي على اللاعب يوسف عنقاد، واللاعب قصى القرشي بفوزه على جمال الشامي واللاعب إبراهيم الوشلي بفوزه على اللاعب محمد القرشي، واللاعب أحمد الصنعاني بفوزه على اللاعب رامي القطاع ، واللاعب احمد عبادل على اللاعب مصطفى سعيد.

وفي فئة البراعم فاز اللاعب أيهم لطف على اللاعب يوسف المتوكل واللاعب أسامة الإرياني على اللاعب أحمد الناشري واللاعب أحمد الدبعي على اللاعب زكريا المتوكل واللاعب ريدان فؤاد على اللاعب حمزة الناشري.

سبأ
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