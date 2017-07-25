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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 06:07:05م
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مناقشة الترتيبات النهائية للامتحانات النظرية بالمعاهد المهنية والتقنية
[25/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي الترتيبات النهائية للامتحانات النظرية للمعاهد المهنية والتقنية للعام الدراسي 2017 - 2018 التي ستبدأ السبت المقبل في العاصمة وعدد من المحافظات.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي ورؤساء المراكز الامتحانية بالمحافظات، أشاد الدكتور الحوالي بالجهود المبذولة للتجهيز والإعداد للإمتحانات.

وأكد نائب وزير التعليم الفني على أهمية التعاون بين الجميع لتوفير أجواء ملائمة توفر الظروف المناسبة لأداء الامتحانات ،والاستفادة من الايجابيات المحققة في العام الماضي.

وشدد على ضرورة انضباط اللجان الامتحانية والتزامهما بالتعليمات المحددة من اللجنة الامتحانية بالوزارة والتحلي بالنزاهة والحزم خلال الامتحانات لمنع حدوث أي اختلالات أو مخالفات.

من جانبه أكد مدير الاختبارات بالوزارة عادل الخالدي استكمال كافة الترتيبات لبدء الامتحانات النظرية التي ستشمل 73 تخصصا مهنيا وتقنيا .. مبينا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 6 آلاف و112 طالبا وطالبة موزعين على 19 مركزا امتحانيا في 13 محافظة.

سبأ
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