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وفد المنظمات الأممية يتفقد مركزي الكوليرا وسوء التغذية بمستشفى السبعين
[25/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 قام وفد المنظمات الأممية رفيع المستوى الذي يزور اليمن حاليا، اليوم بزيارة مركز العزل الخاص بالكوليرا ومركز معالجة سوء التغذية وحضانات الأطفال في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة.

واطلع الوفد الذي يضم المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، على أوضاع المرضى في مركز الكوليرا ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

كما اطلع الوفد الأممي ومعهم وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ والشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، على الحالة الصحية للمرضى في مخيمات الحجر الطبي التي تم نصبها بجوار مركز العزل بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لعزل الحالات ومنع إنتشار الوباء إلى بقية المرضى بالمستشفى من النساء والأطفال أو إلى الحالات المشتبه إصابتها والتي لم يثبت مخبريا إصابتها بالكوليرا.

واستمع الوفد الأممي من وزير الصحة ومدير المستشفى الدكتور حسين الحداد إلى شرح عن الخدمات الصحية المقدمة للحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والصعوبات التي يواجهها المركز خاصة من نقص الأدوية والمحاليل.

كما اطلع الوفد الأممي خلال زيارته لمركز معالجة سوء التغذية بالمستشفى الذي تديره وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمية على الخدمات التي تقدم لمرضى سوء التغذية من الأطفال والأمهات واحتياجات المركز والصعوبات التي تواجهه خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

واطلع الوفد الأممي خلال زيارته لأقسام طوارئ الأطفال والحضانات الداخلية على سير العمل والخدمات التي يحظى بها الأطفال في تلك الاقسام.

سبأ
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