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مناقشة الآلية التنفيذية لمشروع النقد مقابل الخدمات الاجتماعية بريمة
[25/يوليو/2017]
ريمة - سبأ:
 ناقش إجتماع بمديرية الجبين بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري، الآلية التنفيذية لمشروع النقد مقابل الخدمات الاجتماعية الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمديرية .

وتطرق الإجتماع بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري وأمين محلي الجبين ماجد أمين، إلى السبل الكفيلة بإنجاح برامج وخطط الصندوق بالمديرية في مجال التعليم.

واستمع الإجتماع من مستشار الصندوق الاجتماعي للتنمية صالح المزلم إلى شرحا حول المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها برنامج النقد مقابل العمل لتحسين العملية التعليمية خاصة برامج تعليم الفتاة.

وبين المزلم أن البرنامج يستهدف دعم الفتاة الريفية وتشجيعها لمواصلة التعليم من خلال إيجاد فرص مؤقتة للعمل بمجال التعليم لأكثر من31 معلمة يتم التعاقد معهن بتمويل من مشروع النقد مقابل الخدمات الاجتماعية .

واكد محافظ ريمة ضرورة الاهتمام بتشجيع الفتاه الريفية وتطوير قدراتها للالتحاق بمجال العمل التربوي وغيره من المجالات.

وأشاد بالمشاريع الخدمية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي لتحسين مستوي الخدمات لأبناء المجتمعات المحلية .

سبأ
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