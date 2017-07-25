[25/يوليو/2017]
القدس المحتلة- سبأ:
بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، تركيب كاميرات مراقبة أعلى سور القدس التاريخي من جهة باب الأسباط.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن آليات تابعة للاحتلال تنشغل الآن بتوزيع كاميرات لتركيبها على مقاطع أخرى من سور القدس التاريخي، تحديدا في الجهة الشرقية والجنوبية من المسجد الأقصى.
وكانت سلطات الاحتلال قد أزالت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، البوابات الإلكترونية من أمام مداخل المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الناظر (المجلس)، وباب الأسباط، وشرعت بتركيب جسور حديدية قرب بوابات المسجد لحمل كاميرات (ذكية) بديلة للبوابات الإلكترونية التي رفضها وقاومها أهل مدينة القدس ومرجعياتهم الدينية والوطنية.
سبأ