رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل وفد أممي رفيع استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف انطوني ليك.. الاحتلال الإسرائيلي يزيل البوابات الالكترونية عن مداخل الأقصى وينصب جسورا لتركيب كاميرات أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، البوابات الإلكترونية من أمام مداخل المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الناظر "المجلس"، وباب الأسباط، وشرعت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات "ذكية" بديلة للبوابات ال صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018. الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).