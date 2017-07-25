محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يتفقد أحوال المرضى بمستشفى 22مايو عمران - سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان خلال زيارته اليوم لمستشفى 22 مايو بمركز المحافظة، أحوال مرضى الكوليرا والإسهالات المائية الحادة ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم لهم.



واستمع المحافظ ومعه مدير مكتب الصحة بالمحافظة عبد العزيز الضلعي، إلى شرح من الكوادر الطبية القائمة على علاج الحالات المشتبهة بمركز وحدة المعالجة الطارئة بالمستشفى عن الخدمات التي تقدم للمرضى.



وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى .. مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة والكوليرا، وتوعية المرضى بطرق الوقاية للحد من أنتشار الكوليرا.

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ