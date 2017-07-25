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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 04:36:52م
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  اقتصاد
انخفاض الدولار لأقل مستوى في 13 شهرا مع ترقب السوق اجتماع المركزي
[25/يوليو/2017]
لندن- سبأ:
 انخفض الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهرا مقابل سلة عملات رئيسية مرجحة بالتجارة اليوم الثلاثاء ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وفي التعاملات المبكرة انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، لأقل مستوى منذ يونيو 2016م عند 93.815.

ونزل المؤشر نحو 4 في المائة خلال الشهر الماضي وأكثر من 8 في المائة منذ بداية العام.

ومقابل الين تراجعت العملة الأمريكية قليلا إلى 111 ينا اليوم بعدما نزلت يوم أمس الاثنين إلى 110.625 ين وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.

وتضرر الدولار من بيانات أمريكية ضعيفة تتناقض مع تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والصين مما يضعف مبررات مجلس الاحتياطي لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

سبأ
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