محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دوره خاصة للتوعية بمخاطر الالغام بمديريه نهم صنعاء - سبأ:

بدأت اليوم بمحافظه صنعاء دورة تدريبيه خاصة بالتوعية بمخاطر الالغام والقذائف غير المتفجره ومخلفات الحروب والغارات الجويه التي ينطمها المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام بالتعاون مع منظمة اليونيسف على مدى 33 يوما .



وتهدف الدوره التي تقام تحت شعار " رساله التوعية الاساسية " بمشاركة 14 من ناشري وناشرات التوعيه المرشحين من الجمعيات غير الحكوميه والمجلس المحلي بمديريه نهم الى ايصال الرسالة التوعوية الطارئه لجميع المواطنين بالمديرية.



وفي الافتتاح الذي حضره وكيل القطاع الشمالي الشرقي علي الغشمي ومحمد الحباري اكد وكيل اول المحافظه حميد عاصم على اهمية اقامه مثل هذه الدورات التوعوية خصوصا وأنها تأتي في وقت تعاني فيه مديريه نهم من استهداف بالقنابل العنقودية والاسلحة المحرمة من قبل العدوان السعودي الامريكي الغاشم والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين جراء عدم التعامل السليم مع مخلفات الحرب ومنها الالغام.



ودعا المشاركين الى ضرورة الاستفاده ونقل كل تلقوه على المستوى الميداني لتوعيه المجتمع بمخاطر الالغام وانقاذ ما يجب انقاذه باعتبار العدوان لايرحم ولايفرق بين الانسان والحجر .. مشيدا بجهود المكتب التنفيذي للتوعية ومنظمة اليونيسف في اقامة دورات التوعية والتي تتطلب مزيد من الدورات نظرا لوعورتها وطبيعتها الجبلية.



من جانبه اكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام العميد يحيى الحوثي ان الدوره تأتي ضمن اولويات اهتمامهم بمديرية نهم باعتبارها الاكثرتعرضا للغارات والقنابل العنقوديه ووجود مخلفات الحرب والتي تؤدي الى سقوط العديد من الارواح وخاصه المرأه والطفل.. منوها ان المحاضرات ستركز على طرق وأساليب نشر التوعية في الميدان من قبل فرق ناشري وناشرات التوعية وإيصال رسالة التوعية المتمثلة ب"احذر ، تجنب، ابتعد، لا تعبث بالأجسام الغريبة، حذر الاخرين منها، ابلغ عنها الجهات المختصة".

فيما اشاد الشيخ شايف ضيف الله مريط باسم السلطه المحليه بالمديريه بجهود المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام ومنظمه اليونيسف لاهتمامهم بالمديريه خاصه في ظل الوضع التي تمر به المديرية والتي تحتاج لدورات توعية مكثفة خلال المرحلة القادمة .



حضر الدورة مديرعام مديريه نهم ناجي محيى الدين وامين عام المديريه يحيى العذري ومدير ادارة التوعية بالمركز التنفيذي للتعامل مع الالغام محمد العمراني.

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ