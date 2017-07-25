محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلية لهم بمديرية المعافر بتعز تعز - سبأ:

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم، لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية المعافر، فيما استهدف قصف مدفعي تجمع لآلياتهم بالوازعية بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر زحف لهم باتجاه مواقع للجيش واللجان الشعبية في الكدحة بمديرية المعافر.. مشيرا إلى أنه تم إعطاب آلية تابعة للمرتزقة خلال التصدي للزحف.



وذكر المصدر إلى أن قصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات آليات المرتزقة في مديرية الوازعية، محققا إصابات مباشرة.

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ