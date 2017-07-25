محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد نساء اليمن بأمانة العاصمة يختتم جلسات التوعية حول العنف والكوليرا صنعاء - سبأ :



اختتم فرع اتحاد نساء اليمن بأمانة العاصمة اليوم جلسات التوعية حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والكوليرا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .



استهدفت الجلسات على مدى أسبوعين توعية أكثر من 500 نازح ونازحة في مديريات أمانة العاصمة العشر الصافية ، التحرير ، الثورة ، شعوب ، آزال ، السبعين ، معين ، بني الحارث ، صنعاء القديمة ، الوحدة بمفهوم النوع الاجتماعي وحقهم في الحصول على الأمن ، التعليم ، الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية وكذا طرق الوقاية من الكوليرا والحد من انتشاره.



وفي الاختتام أوضحت رئيسة فرع الاتحاد بالأمانة فوزية عبد ربه أن الجلسات تضمنت تقديم الدعم النفسي والاستشاري للنازحين والمتضررين من الأوضاع الراهنة ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي والصحي في أوساط النازحين وتعريفهم بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الكوليرا .



ولفتت عبدربه إلى أن الجلسات شملت التوعية حول العنف ضد النساء أثناء الحروب والنزاعات والنزوح وطرق حمايتهن من الانتهاكات بما في ذلك التشريد القسري والتسرب من التعليم وانعدام الأمن وغيرها من القضايا .



وفي الاختتام تم توزيع أربعة آلاف حقيبة كرامة على النازحين في مديريات الوحدة ، بنى الحارث ، التحرير، الثورة ، معين ، فيما سيتم خلال اليومين القادمين توزيع ألفي حقيبة أخرى على مديريات الصافية ، السبعين ، صنعاء القديمة ، شعوب ، آزال .

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ