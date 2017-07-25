عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب: برنامج تسليح "المعارضة السورية" خطير وضخم وغير فعال واشنطن-سبأ:



أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تدريب وتسليح "المعارضة السورية" "خطير وضخم وغير فعال".



وكان قائد القوات الأميركية الخاصة الجنرال تونى توماس أعلن قبل أربعة أيام أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) أنهت برنامجها لدعم المسلحين ممن تطلق عليهم "فصائل معارضة سورية" والذي بدأته منذ أربع سنوات.



وقال ترامب على تويتر الاثنين رداً على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية وفق مانقلته وكالة فرنس برس إنها "لفقت وقائع حول قراري وضع حد لمدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمسلحين السوريين".



وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت الاثنين مقالا حول الموضوع نقلا عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم بعنوان "التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا".



يشار الى أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أعلنوا في اكتوبر عام 2015 عن تخلي واشنطن عن برنامج تدريب وتسليح ما تسمى "المعارضة المعتدلة" في سوريا عقب الفشل الذريع الذي مني به البرنامج المزعوم إذ ان مجموعتين من المتدربين الذين تم انتقاؤهم بعناية دخلتا إلى سوريا الأولى سلمت نفسها في اليوم الثاني للتنظيمات المتطرفة والثانية سلمت كل معداتها وأسلحتها للمتطرفين بعد يوم واحد من دخولها الأراضي السورية قادمة من معسكرات التدريب الأميركية في تركيا.

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ