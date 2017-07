NAJRAN/ ASIR / JIZAN: Morts et blesses parmi les rangs de soldats saoudiens et mercenaires [25/يوليو/2017]

NAJRAN, 25 Juillet (SABA)- Un certain nombre de soldats saoudiens ont été tués et d'autres blessés dans des opérations exécutées par l'armee et des forces populaires à Najran, à Jizan et à Asir.



Une source militaire à Najran a indiqué que des unités de l'armée et des forces populaires ont exécuté une opération d'attaque contre le site d'Al-Chabakah devant le port d'Al-Khadhra'a, faisant un certain nombre de morts et blessés parmi les rangs de mercenaires.



La source a ajouté que l'artillerie del 'arme et des forces populaires a ciblée un kit militaire saoudien, faisant de morts et blessés parmi son équipage, en plus de ciblage de rassemblements de l'ennemi saoudienne à l'Est de Soultah et le site d'Abassah.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé de rassemblements des mercenaires de l'agressions saoudienne dans le port d'Alib à Asir et bombardé d'autres rassemblements de soldats saoudiens au site d'Al-Kanbour à Jizan , faisant de morts et blessés parmi leurs rangs.



AM



SABA