عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرائق الغابات تدمر مئات الهكتارات جنوبي فرنسا باريس-سبأ:



اندلعت حرائق في جنوب فرنسا وجزيرة كورسيكا منذ الاثنين حيث دمرت نحو 1400 هكتار (حوالي 3460 فدانا) من الغابات حسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.



وكان أكبر هذه الحرائق في قرية باستيدون في منطقة فوكلوز حيث التهمت النيران التي أججتها الرياح القوية نحو 600 هكتار من الغابات.



وجرى إجلاء مئة من السكان في قرية ميرابو ونقل أكثر من عشرة من الأحصنة في إسطبل إلى أماكن أكثر أمنا.



ووفقا للسلطات فقد وردت أنباء أيضا عن اندلاع حرائق غابات في كورسيكا بمدينة كاروس قرب نيس وفي منتجع سان تروبيه.

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ