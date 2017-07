TAIZ: Plus de 15 raids contre Moka et Mouza'a [25/يوليو/2017]

TAIZ, 25 Juillet (SABA)-L'aviation de la Coalition de l'agressions saoudienne a lancé plus de 15 raids contre les deux districts de Moka et de Mouza'a.

Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a lancé plus de 15 raids contre l'Est de Moka et la zone d'Al-Hamili au dsitrict de Mouza'a.

AM



SABA