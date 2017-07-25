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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:55ص
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مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة استطلاع أمريكية
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مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة استطلاع أمريكية
[25/يوليو/2017]
واشنطن-سبـأ:

صرح مسؤولان أمريكيان الاثنين أن طائرتين صينيتين مقاتلتين اعترضتا طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الشرقي في مطلع الأسبوع وأن إحداهما اقتربت لمسافة 91 مترا من الطائرة الأمريكية.

وقال المسؤولان ،وفق ما أوردته وكالة أنباء رويترز إن التقارير الأولية أظهرت أن إحدى الطائرتين الصينيتين وهما من طراز (جيه-10) اقتربت من الطائرة الأمريكية (إي.بي-3) يوم الأحد مما دفعها لتغيير اتجاهها.

وذكر أحد المسؤولين أن الطائرتين الصينيتين كانتا مسلحتين وأن الاعتراض وقع على بعد 148 كيلومترا من مدينة تشينغداو الصينية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الواقعة بين الطائرات كانت غير آمنة لكنها أضافت أن الغالبية العظمى من وقائع مماثلة كانت آمنة.

سبأ
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