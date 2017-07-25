عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 مواطنا فلسطينيا في الضفة.. ومواجهات في باب رام الله - سبـأ:



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اعتقلت 19 مواطنا ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل البلدات في حين، يشهد باب المسجد الاقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس، والحي الافريقي الملاصق به مواجهات وتوتر شديد عقب محاولة الاحتلال اعتقال فتيات مقدسيات.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم والدة منفذ عملية مستوطنة "حلميش" عمر العبد، فيما اعتدت على شاب آخر بعد اقتحام قرية كوبر شمال غرب رام الله.



وذكر نائب رئيس مجلس قروي كوبر نعيم صباح، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل، واعتقلت مواطنة ، وشابين ، بعد مداهمة منازلهم، والاعتداء على ساكنيها، وتكسير المحتويات.



وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على شاب ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما استولت على مركبة قانونية لأحد المواطنين.



وأشار إلى أن الاحتلال أجرى عمليات تجريف على مدخل القرية الرئيسي، والذي يربطها مع قرية أبو شخيدم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ، صباح اليوم الثلاثاء، الناشط عبد الله أبو رحمة أثناء ذهابه إلى عمله، وذلك على حاجز متنقل، أقامته على مدخل قرية بلعين بمحافظة رام الله..



وأفاد شقيقه راتب أبو رحمة، أن جيش الاحتلال أوقف شقيقه، وقام باقتياده إلى جهة غير معلومة، واستولي على مركبته.



يشار إلى أن أبو رحمة هو ناشط في المقاومة الشعبية، ويعمل مديرا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، من المحافظة، وداهمت عدة بلدات، ونصبت حواجز عسكرية.



وأفادت مصادر امنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة القديمة في المدينة مواطنا، ومن بلدة دورا مالك عمرو، ومن قرية ابو العسجا ببلدة دورا اعتقلت شابا يبلغ من العمر (18عاما)، ومن بلدة يطا اعتقلت موطنا أخر ، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.



وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لــ "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة و"قرنة الصير" القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوبا، واقتحمت منزل احد المواطنين واقتادته الى منزل والده واعتقلت شقيقه البالغ من العمر(27عاما) ونقلته إلى معسكر "عتصيون" شمال الخليل.



كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا وإذنا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



في نابلس،أصيب شابان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، فيما اعتَقل مواطنين آخرين.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس، وجرت مواجهات مع الشبان تركزت في منطقة السوق الشرقي، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر (20 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الكتف، في حين أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم العين، ومن قرية تل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وفي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا من مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر (21 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في المدينة.



كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المداخل الفرعية الجنوبية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين بسواتر ترابية ومكعبات اسمنتية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن المنطقة التي تم إغلاقها تقع بمحاذاة الشارع الرئيسي حيث حاجز عسكري "دوتان"، الذي يربط محافظة جنين بطولكرم وبقرى منطقة يعبد .



يشار الى أن قوات الاحتلال كانت أعلنت منذ يومين عن إغلاق الحاجز المذكور يوميا من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا وحتى إشعار آخر.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا وخمسة فتية، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها من مناطق مختلقة في بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، موسى محمد العمور (17عاما)، وعدي عزات العمور (17عاما)، وكلاهما من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وإبراهيم خالد حمامرة (17عاما)، ومحمد رؤوف ابو يابس (18عاما) من قرية حوسان غربا، وعبد الهادي أكرم مناع (20عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وليث سمير ديرية (17عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن معتز يوسف ديرية (35عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، بعد دهم منزله وتفتيشه.



وفي قلقيلية،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا شابا من بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر26 عاما) من عزون، بعد دهم منزله.



وفي القدس المحتلة، يشهد باب المسجد الاقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس، والحي الافريقي الملاصق به مواجهات وتوتر شديد منع خلالها المواطنون المعتصمون قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال فتيات معتصمات في المكان.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن موظفي وحراس المسجد الاقصى، والعشرات من المواطنين، واصلوا اعتصامهم في المكان، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الملتحقين بالاعتصام.



وكانت البلدة القديمة، تحديدا في حارتي باب حطة والواد شهدتا، إضافة الى حيي وادي الجوز والصوانة قرب سور القدس، شهدت مواجهات عنيفة فجر اليوم ضد الاحتلال، أصيب خلالها عدد كبير من الشبان، واعتقل الاحتلال شابا من سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر.







سبأ [25/يوليو/2017]سبأ