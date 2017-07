Bombardement de rouquette contre les rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires [25/يوليو/2017]

NAJRAN, 25 Juillet (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a bombardé de rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblé des rassemblements des mercenaires de la Coalition de l'agression et ses mercenaires au site d'Al-Chabakah et des rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires au site d'Al-Abasah et le port d'Al-Khadhra'a, faisant de pertes parmi leurs rangs.



La source a jouté que l'aviation de la Coalition de l'armée et des forces populaires a lancée trois raids contre le site d'Al-Makhrouq à Najran.



