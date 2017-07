FM rencontre la délégation de l'ONU [25/يوليو/2017]



SANA'A, 25 juillet (SABA) - Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf, s'est réuni lundi avec la délégation conjointe de haut niveau des Nations Unies dirigée par le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), le directeur exécutif de l'UNICEF et celui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le ministre des Affaires étrangères a accueilli les directeurs exécutifs des organisations humanitaires des Nations Unies, qui jouent un rôle humanitaire important en fournissant l'aide humanitaire nécessaire aux citoyens yéménites, qui souffrent de la plus grave situation humanitaire au monde, en raison de l'agression et du siège imposé par les pays de l'agression dirigés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.







Il a souligné que les pays de la Coalition de l'agression contre le Yémen font une guerre de génocide contre l'humanité visant à tuer et à affamer le peuple yéménite.



Le ministre a ajouté que les Etats de l'agression ont également imposé un siège contre une certaine assistance, en particulier contre l'Agence américaine pour le développement international en empêchant d'atteindre ses grues vers le port de Hodeidah, a-t-il déclaré le ministre.







Il a ajouté que les Etats de l'agression pose beaucoup d'obstacles aux navires d'aide alimentaire et de traitement, ce qui cause une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans le pays.







Il a souligné l'importance de la visite de la délégation conjointe du PAM, de l'UNICEF et de l'OMS au Yémen pour évaluer la situation humanitaire et les besoins fondamentaux de la plus grande et la plus grave catastrophe du monde au Yémen selon la classification des Nations Uniesز.







Les États de la Coalition de l'agression ont encore entravé l'interdiction de l'arrivée des journalistes et des médias régionaux et internationaux au Yémen, a-t-il déclaré le ministre.







Il a souligné l'importance de la délégation conjointe des Nations Unies pour atteindre et regarder les rues yéménites, afin de connaître la réalité des souffrances du peuple yéménite.







Le ministre Sharaf a souligné que le gouvernement de salut national venait servir le peuple yéménite dans ces circonstances difficiles et il prolonge la paix pour mettre fin à l'agression et lever le siège, soulignant que cette paix doit être juste, honorable et satisfaisante pour les aspirations de l'ensemble du peuple yéménite.







La délégation conjointe des Nations Unies a souligné que l'objectif principal de la visite du Yémen est de confirmer la gravité de la situation humanitaire au Yémen comme la pire famine et le déclenchement de la malnutrition et des épidémies à travers le monde.







