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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:55ص
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الجيش و اللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي و مرتزقته خسائر كبيرة
[25/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

كبد الجيش واللجان الشعبية الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ/ أن مدفعية الجيش و اللجان الشعبية استهدفت بعدد من القذائف طقما عسكريا سعوديا مابين موقعي صلة و الطلعة في نجران ومصرع من كانوا على متنه و استهدفت المدفعية تجمعات عسكرية سعودية شرق سلاطح كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع عباسة .

وأشار المصدر الى أن الجيش و اللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء و سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وقصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الضبعة و الهجلة ومرابض المدفعية في موقع عاكفة في نجران .

كما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان شرق سلاطح بصلية صواريخ كاتيوشا محققة إصابات مباشرة و استهدفت تجمعات المرتزقة في موقع الشبكة بعدد من القذائف

وضربت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع العباسة و منفذ الخضراء وحققت إصابات مباشرة .

وحسب المصدر قصفت مدفعية الجيش و اللجان تجمعات الجنود السعوديين بموقع القنبور في جيزان ، كما استهدفت مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة .

وأكد المصدر أن القوات البحرية و الدفاع الساحلي استهدفت زورقا حربيا لقوى العدوان كان في مهمة تشويش على الرادارات مما أدى الى احتراقه ، فيما لقى عدد من المرتزقة مصرعهم

في جبل غراب في تعز عرف منهم : عبدالرحمن المتحري ، محمد يحيى المتحري ، عمر محمد ناجي ، كما أصيب كل من أشرف عبده علي ، رامي محمد دبوان كما تم تدمير ثلاث آليات محملة بالمرتزقة شرق مديرية موزع بالمحافظة .

وقال المصدر إن الجيش و اللجان الشعبية احبطوا زحفا للمرتزقة باتجاه الأطراف الشرقية لكهبوب في محافظة لحج و مصرع وإصابة عدد منهم ، ونفذ الجيش واللجان عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في منطقتي مزوية و الهيجة بمديرية المتون في محافظة الجوف ، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعا للمرتزقة في العقبة بمديرية خب والشعف ، كما استهدفت تجمعاً لهم شمال صحراء ميدي .

سبأ
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