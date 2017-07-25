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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة
[25/يوليو/2017]
غزة - سبأ:

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة، وخراطيم المياه.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الثقيلة، وخراطيم المياه، صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية، ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.

كما أطلقت تلك الزوارق النار صوب شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن اصابات.

وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، وإعطاب شباك صيدهم.

سبأ
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