Tentative échouée d'infiltration des mercenaires de l'agression à Kahboub [25/يوليو/2017]

LAHJJ, 25 Juillet (SABA)-L'armée et les forces populaires ont fait échoué une tentative d'infiltration des mercenaires de l'agression saoudienne vers les parties de l'Est de la zone de Kahboub au gouvernorat de Lahjj.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre des mercenaires au cours de la tentative.



