محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال يدين استهداف فرع البنك المركزي بصعدة صنعاء - سبأ :



أدان المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهداف فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة صعدة .



وقال المجلس في بيان له : " إننا إذ ندين هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تمس الاقتصاد اليمني نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والبنك الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم النظام السعودي وحلفائه بحق الاقتصاد اليمني " .



وأضاف البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه " نؤكد على حقنا في مقاضاة قوى العدوان أمام المحاكم الدولية بخصوص جرائمهم بحق الاقتصاد الوطني وكل ما ترتب عليه من أضرار جراء هذا اﻻستهداف " .



وأشار البيان إلى أن استهداف البنك المركزي بصعدة يدل على الإفلاس الذي وصلت إليه قوى العدوان في عدوانها على الشعب اليمني على مدى عامين ولم تحقق أي تقدم يذكر سوى تدمير البنية الاقتصادية للجمهورية اليمنية .



وأكد البيان أن جريمة استهداف البنية اﻻقتصادية المدنية جريمة حرب بحسب ما تنص علية مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ذات الصلة

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ