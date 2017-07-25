عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 10 أشخاص في الفيضانات بجنوب الصين بكين-سبأ:



أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مقاطعة يونان في جنوب الصين مؤخرا الى مقتل 10 أشخاص على الأقل في مقاطعة يونان جنوب الصين.



وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن السلطات أُجبرت على إجلاء نحو 1.2 ألف مواطن بشكل عاجل، وتقدر الأضرار الاقتصادية المباشرة التي ألحقتها الكارثة بأكثر من 270 مليون يوان (نحو 40 مليون دولار)، إذ دمرت الفيضانات والسيول 200 منزل وأضرت بـ2.4 ألف أخرى.



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الإدارة المدنية اليوم الثلاثاء أن عدد ضحايا الكوارث الطبيعية التي اجتاحت البلاد منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 402 شخص، بينما لا يزال 129 آخرون في عداد المفقودين.



وتجاوز عدد المتضررين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول وموجة الحار الشديد والجفاف، حسب تقديرات الوزارة، 83 مليون نسمة، وتم تدمير نحو 110 آلاف منزل سكني بالكامل وتعرضت ما لا يقل عن 200 ألف أخرى لأضرار مادية متفاوتة الخطورة، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية المباشرة 170 مليار يوان (نحو 25 مليار دولار).

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ