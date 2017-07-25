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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 10:34:15ص
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توجيه الاتهام لسائق شاحنة المهاجرين في تكساس وارتفاع عدد الضحايا
[25/يوليو/2017]
شيكاغو-سبأ:

وجهت السلطات الأميركية الاثنين الاتهام لسائق شاحنة عثر عليها متوقفة في تكساس مكدسة بالمهاجرين فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 10 وبرزت تفاصيل جديدة حول معاناتهم.

ووجهت لجيمس ماثيو برادلي جونيور (60 عاما) تهمة نقل مقيمين غير شرعيين، وعقوبتها السجن مدى الحياة ويمكن ان تصل إلى الاعدام.

واستند المدعون في اتهامهم على مقابلات اجراها المحققون مع الناجين الذين سردوا وقائع رحلة صعبة حيث كان نحو 200 شخص مكدسين في مقطورة بنظام تبريد معطل ونظام تهوئة غير فعال، مسافرين في أوج حرارة الصيف في تكساس.

وواجه البعض صعوبة في التنفس فيما أغمي على آخرين، بحسب السلطات.. في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 10 قتلى بعد وفاة أحد الضحايا في المستشفى. ولا يزال العشرات في المستشفيات يتلقون العلاج من ضربات الشمس والتجفاف.

ولم تكشف السلطات عن كافة جنسيات الضحايا واسمائهم، بانتظار إبلاغ اهاليهم، لكن عددا منهم يحملون الجنسية المكسيكية والغواتيمالية، بحسب تقارير.

سبأ
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