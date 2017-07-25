محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 67 غارة على المحافظات والمرتزقة يستهدفون المواطنين بالقذائف صنعاء - سبأ :



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 67 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية محدثاً تدميراً كبيراً في المباني العامة و المنشئات الخدمية ، فيما استهدف المرتزقة المواطنين بالقذائف .



وأكد مصدر عسكري استشهاد أربعة مواطنين جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الرمة شرق يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز ، فيما شن الطيران أكثر من 15 غارة شمال المخا ومنطقة الهاملي بمديرية موزع .



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الكدحة في مديرية المعافر و ثلاث غارات على منطقة العريش في البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز .



وذكر المصدر أن مواطناً من أبناء مديرية رازح بمحافظة صعدة أصيب بنيران حرس الحدود السعودي ، في حين شن طيران العدوان غارتين على منطقة بركان بالمديرية ، و مثلها على مديرية شدا .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على المجمع الحكومي بمدينة صعدة و غارتين على البنك المركزي وسط المدينة و غارة على مبنى التأمينات ، كما شن غارتين على قهرة النص بمديرية سحار .



وفي محافظة عمران استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة عجمر بمديرية حوث ، وشن غارتين أخريين على بوابة اللواء التاسع بالمدينة ، ومثلها على المجمع الحكومي بمديرية بني صريم .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على معسكر السواد و خمس غارات على منطقة صرف بأمانة العاصمة ، كما شن غارة على جبل هيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وحسب المصدر شن طيران العدوان أربع غارات على مزارع الجر في مديرية عبس و 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على موقع المخروق في نجران .

سبأ [25/يوليو/2017]سبأ