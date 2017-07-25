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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - يوليو - 2017 الساعة 10:34:15ص
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مجلس الشيوخ الاميركي يصوت الثلاثاء على الغاء قانون "اوباماكير" للرعاية الصحية
[25/يوليو/2017]
واشنطن-سبأ:

يعقد مجلس الشيوخ الاميركي اليوم الثلاثاء جلسة تصويت تعد حاسمة لالغاء قانون "اوباماكير" للرعاية الصحية وسط بلبلة حول الخط الذي سيسلكه حزب الرئيس دونالد ترامب الجمهوري وما اذا كان سيجمع العدد الكافي من الاصوات للمضي قدما.

والاثنين، وجه ترامب تحذيرا شديد اللهجة الى الجمهوريين بضرورة اقرار قانون اصلاح النظام الصحي وأعلن بوضوح ان "اوباماكير هو الموت".

وتم درس عدة اجراءات في هذا الصدد في الاسابيع الماضية لكنها فشلت جميعا.



وتقوم الخطة الاخيرة للجمهوريين على تفكيك "اوباماكير" قبل التصويت على بديل له.

ومن غير المرجح ان يتم التصويت على الغاء القانون، الا ان المسؤولين الجمهوريين في مجلس الشيوخ اصروا على ضرورة التصويت على الاقل، على ادخال تعديلات في وقت لاحق، في مقاربة لا تلقى تأييد بعض الجمهوريين.

سبأ
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