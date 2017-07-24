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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 11:12:29م
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قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران
[24/يوليو/2017] نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات مرتزقة العدوان شرق سلاطح بصلية من صواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في موقع الشبكة، وتجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع العباسة ومنفذ الخضراء، مخلفة خسائر في صفوفهم.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على موقع المخروق بنجران.

سبأ
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