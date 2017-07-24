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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 10:38:45م
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هيئة مستشفى ذمار تطلق نداء إستغاثة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي
[24/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

أطلقت هيئة مستشفى ذمار العام نداء إستغاثة عاجل إلى المنظمات الصحية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذ حياة أكثر من200 من مرضى الفشل الكلوي المستفيدين من مركز الغسيل الكلوي بالهيئة.

وأوضح رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال حسن الشامي، أن مركز الغسيل الكلوي بالهيئة يواجه صعوبات كبيرة نتيجة شحة المواد الأساسية اللازمة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى المترددين على المركز للاستفادة من خدماته.

وبين أن مرضى الفشل الكلوي بمحافظة ذمار في تزايد مما يشكل عبئا كبيرا على المركز باعتباره المركز الوحيد في المحافظة ويستقبل عشرات الحالات من النازحين والوافدين من المحافظات المجاورة.

وناشد الدكتور الشامي، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود وكل المنظمات الصحية والإنسانية المحلية والدولية والتجار، بسرعة التدخل وتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.

ولفت إلى أن هيئة مستشفى ذمار وجهت خلال شهر يوليو الحالي أكثر من نداء استغاثة إلى المنظمات لدعم مركز الغسيل الكلوي ولم تتلقى أي إستجابة.

وأكد أن المركز مهدد بالتوقف عن العمل نهائيا وسيغلق أبوابه أمام المرضى في غضون 48 ساعة إذا لم تتدخل المنظمات وتسارع لإمداده بالأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى.

وأشار إلى أن توقف المركز عن العمل يعني بأن حياة 200 مريض مهددة بالخطر ومعرضون للمضاعفات المبكرة والموت المفاجئ في أي لحظة نتيجة لعدم قدرتهم على إجراء جلسات غسيل في مستشفيات خاصة نظرا لارتفاع التكلفة لجلسات الغسيل.

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