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مدير تربية الحديدة يثمن جهود إنجاح العملية الإمتحانية
[24/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :
ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية للعام الدراسي 2017 - 2016 م .
وأشاد مدير مكتب التربية بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور التربويين والطلاب وأولياء الأمور وصمودهم في إستكمال الإمتحانات وإنجاحها.
وقال " إن إنجاح الإمتحانات الأساسية والثانوية في ظروف بالغة الخطورة وفي ظل إستمرار العدوان والحصار دليل على بأس وشدة أبناء الشعب اليمني على العدو".
سبأ