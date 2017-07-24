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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 10:38:45م
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مدير تربية الحديدة يثمن جهود إنجاح العملية الإمتحانية
[24/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية للعام الدراسي 2017 - 2016 م .

وأشاد مدير مكتب التربية بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور التربويين والطلاب وأولياء الأمور وصمودهم في إستكمال الإمتحانات وإنجاحها.

وقال " إن إنجاح الإمتحانات الأساسية والثانوية في ظروف بالغة الخطورة وفي ظل إستمرار العدوان والحصار دليل على بأس وشدة أبناء الشعب اليمني على العدو".

سبأ
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