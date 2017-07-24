رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء والقيادات العسكرية فيها بحضور عضو مجلس النواب الشيخ ناجي صالح القوسي.