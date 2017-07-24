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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 10:27:08م
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مشروع التغذية المدرسية يدشن توزيع مساعدات غذائية بصعدة
[24/يوليو/2017] صعده - سبأ :

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بمحافظة صعدة صرف وتوزيع المساعدات الغذائية ضمن مشروع الطوارئ.

وأوضح مدير فرع المشروع بالمحافظة زيد حجر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الأغذية العالمي يتم توزيعها عبر برنامج مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الأنسانية في 13 مديرية هي "باقم، قطابر، منبه، ساقين، الحشوه، كتاف، البقع، حيدان، غمر، مجز، سحار، الصفراء و صعده".

وأشار إلى أن المساعدات تأتي ضمن خطة المشروع لشهر يوليو الجاري لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة .. مؤكدا أن المساعدات يتم صرفها للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ومحلية.

ودعا قيادة وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة والمواطنين إلى التعاون لما من شأنه تسهيل وصول المساعدات إلى الأسر المستهدفة.. مشيداً بالدعم الإنساني الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي في ظل الظروف الصعبة والحصار التي تمر به البلاد.

سبأ
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