مناقشة المشاريع الإنسانية وبرامج اليونيسيف بالجوف [24/يوليو/2017] الجوف - سبأ :



ناقش إجتماع اليوم بمقر منظمة اليونيسيف بصنعاء برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي البرامج والأنشطة الإنسانية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة.



وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة رئيس اللجنة العليا للشؤون الإنسانية منصور سالم بن عبدان ومديرة مكتب اليونيسيف بمحافظتي صعدة والجوف إلى برنامج المنظمة الخاص بتأهيل 33 مركز صحي بمختلف مديريات المحافظة وتدريب 60 عامل صحي للعمل بالمراكز الصحية المخصصة لمكافحة الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وسوء التغذية.



وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تعاون بين محافظة الجوف ممثلة باللجنة العليا للشئون الإنسانية واليونيسيف للتنسيق المسبق والإشراف والتقييم للأنشطة والمشاريع المنفذة من قبل المنظمة وتحديد الإحتياجات والأولويات الطارئة.



كما تم الإتفاق على عقد إجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بين المنظمة واللجنة للإطلاع على أهم الانشطة والبرامج المنفذة ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل المنظمات.



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