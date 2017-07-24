ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 10:27:08م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء والقيادات العسكرية فيها بحضور عضو مجلس النواب الشيخ ناجي صالح القوسي.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويطرد موظفي الأوقاف والمعتصمين قرب المسجد الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
آخر الأخبار:
جمعية المسيرة تكرم طلاب مركز تحفيظ القرآن بالإصلاحية المركزية
المشترك والأحزاب المناهضة للعدوان: القوى السياسية مع السلام المشرف والعادل
مشروع التغذية المدرسية يدشن توزيع مساعدات غذائية بصعدة
مناقشة المشاريع الإنسانية وبرامج اليونيسيف بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ناطق حكومة الإنقاذ: مستعدون للتعاطي مع أي مبادرة إيجابية بشأن الأسرى
[24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أكد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام أحمد حامد أن الحكومة والمجلس السياسي الأعلى تقدما بمبادرات عدة بشأن ملف الأسرى وكسر حالة الجمود في هذا الملف بسبب تعنت قوى العدوان ومرتزقته ورفضهم التام لكل المبادرات والمساعي الرامية لتحريك هذا الملف الإنساني.

وقال وزير الإعلام "إنه وفيما كان العدوان ومرتزقته يحتفون بذبح عدد من الأسرى في تعز، أنجزت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالتعاون مع شخصيات مجتمعية عملية تبادل عدد من الأسرى" .. مضيفا" من يذبح الأسرى بالسكاكين ويتعمد تصوير جريمته سفاح فقد كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية".

وأشار وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الوفد الوطني في الكويت تقدم برؤية شاملة لتسوية الملف الإنساني تضمنت مبادرة لإطلاق كافة الأسرى من الطرفين، لكنها قوبلت بالرفض التام من قبل العدوان ومرتزقته ..لافتا إلى أن ذلك يكشف إفلاس الطرف الأخر ويفضح إدعاءته.

وأكد حامد أن ملف الأسرى قضية إنسانية هامة نوليها اهتمام كبير .. مبديا الاستعداد للتعاطي مع أي مبادرة إيجابية لحلها بشكل كامل ..مشيرا إلى إطلاق المئات من الأسرى بناء على مبادرة قائد الثورة وإعلان العفو العام من رئيس المجلس السياسي الأعلى دون أي مقابل لذلك.

ولفت إلى إن ذبح أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في موزع بمحافظة تعز، حقيقة ثابتة لا تغطيها التصريحات التضليلية من هنا أو هناك، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالملاحقة القانونية لقادة العدوان ومرتزقته.

وأشار وزير الإعلام إلى فضاعة ما يرتكبه الإحتلال ومرتزقته من جرائم في جنوب الوطن والمتمثلة في الاعتقال والإخفاء القسري وإقامة حفلات شواء وتعذيب للعشرات من أبناء الجنوب بإشراف أمريكي مباشر، داعيا لكشف هذه الوحشية وإداناتها.

سبأ
  المزيد من (محلي)
جمعية المسيرة تكرم طلاب مركز تحفيظ القرآن بالإصلاحية المركزية
المشترك والأحزاب المناهضة للعدوان: القوى السياسية مع السلام المشرف والعادل
مشروع التغذية المدرسية يدشن توزيع مساعدات غذائية بصعدة
مناقشة المشاريع الإنسانية وبرامج اليونيسيف بالجوف
فعالية تضامنا مع الأٌقصى الشريف بصنعاء
إستكمال إمتحانات الشهادة الثانوية بذمار
مدير تربية أمانة العاصمة: امتحانات الشهادة الثانوية استكملت بنجاح
مناقشة إحتياجات مديريات العدين بمحافظة إب
وزير الخارجية يلتقي الوفد المشترك للأمم المتحدة
الماجستير بإمتياز للباحث فؤاد أحمد الصامت من جامعة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مقبنة بتعز
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة عمران
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
[24/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by