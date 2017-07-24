رئيس الوزراء يستقبل وفد المنظمات الأممية رفيع المستوى الذي يزور صنعاء [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بالعاصمة صنعاء، وفد المنظمات الأممية رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة الذي يزور اليمن حاليا للإطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية جراء إستمرار العدوان والحصار منذ أكثر من عامين.



ويضم الوفد الأممي المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي.



وناقش رئيس الوزراء مع الوفد الأممي، الأوضاع الإنسانية والمعاناة المتفاقمة جراء إستمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني، والتنسيق القائم مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، للتخفيف من تفاقم المعاناة ومحاصرة وباء الكوليرا الذي يتفشى بشكل غير مسبوق.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة آليات التعاون والتنسيق القائمة بين الحكومة واليونيسيف لمواجهة ومكافحة تفشي وباء الكوليرا، والجهود المبذولة في هذا الجانب وأهمية مضاعفتها خلال الفترة الراهنة والقادمة.



وتطرق اللقاء، إلى المشاريع الإنسانية والإغاثية والصحية التي تنفذها منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع حكومة الإنقاذ الوطني لتسهيل الأنشطة والأعمال التي تنفذها وفقا للأولويات والإحتياجات الملحة في الجوانب الصحية والغذائية وغيرها.



كما تم بحث التأثيرات الكارثية لتوقف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية والغربية منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر الماضي، وتنصل حكومة هادي عن إلتزاماتها للمجتمع الدولي بدفع الرواتب، وما تسبب به ذلك من مضاعفة المعاناة الإنسانية والصحية بشكل كارثي، وأهمية تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة هذا الموضوع بشكل عاجل وسريع.



ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالوفد الأممي رفيع المستوى الذي يزور العاصمة صنعاء .. مستعرضا مجمل الأوضاع والتداعيات التي يعيشها الشعب اليمني منذ أكثر من عامين بما في ذلك الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي ومنع الملاحة البحرية في ميناء الحديدة، وتفشي وباء الكوليرا، والمعاناة القائمة في معاقبة الشعب إقتصاديا من قبل الفار هادي والعدوان السعودي، بما في ذلك التنصل عن دفع مرتبات موظفي الدولة من المبالغ المطبوعة والمستمرة التي يتم ضخها بهدف تدمير الإقتصاد الوطني.



وعبر بن حبتور عن تقدير المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للجهود الإنسانية التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لتخفيف حدة الأوضاع والإحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتخفيف آلامهم، في هذه المرحلة وما تقوم به من دور هام في مساعدة الحكومة على مواجهة وباء الكوليرا والحد من تفشيه، إضافة إلى مواجهة المجاعة وحالات سوء التغذية.



وأعرب عن تطلعه في توسيع هذه المساعدات وأن تشمل جميع مناطق اليمن وبما يتوازى مع الإحتياجات المتزايدة وخاصة في المجال الصحي والغذائي والإيوائي وغيرها من المجالات.



وأكد رئيس الوزراء، أن حكومة الإنقاذ الوطني ملتزمة وستستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح عمل ونشاط كل المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن، وتعزيز أطر الشراكة معها، وحل كافة الإشكالات التي تعترض عملها.



وأشار الدكتور بن حبتور إلى الأولويات القائمة في الجانب الصحي للحد من تفشي وباء الكوليرا خاصة في العاصمة صنعاء التي تم إعلانها في حالة طوارئ صحية، وأهمية تكثيف المنظمات والمجتمع الدولي لدعم الجهود الحكومية في هذا الإطار.



سبأ