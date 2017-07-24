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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 08:47:08م
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فعالية تضامنا مع الأٌقصى الشريف بمحافظة صنعاء
[24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت بمحافظة صنعاء اليوم فعالية تضامنا مع الأقصى الشريف إزاء ما يتعرض له من إعتداءات من قبل الكيان الصهيوني.

وخلال الفعالية التي حضرها رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور يحيى الهادي، أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق أهمية مواجهة تحركات قوى الإستكبار والهيمنة التي تستهدف شعوب المنطقة.

فيما أشار عميد المعهد العالي لتأهيل المعلمين الشوكاني محمد غلاب إلى خطورة إقدام الكيان الصهيوني بإغلاق المسجد الاقصى في محاولة لتهويده.

وألقيت في الفعالية التي حضرها مدير مكتب وزير التربية أحمد البشري كلمتان لمدير مدرسة جمال عبدالناصر الدكتور علي يحيى شرف الدين وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي غالب عامر، أكدتا أهمية وقوف الجميع للتصدي لمؤامرات العدوان ومخططاته على الشعب اليمني.

تخلل الفعالية التي نظمت بالتعاون مع كلية التربية والمعهد العالي لتعليم المعلمين "الشوكاني " والملتقى الطالب الجامعي، قصيدة للشاعر عباد أبو حاتم ومسرحية.
سبأ
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