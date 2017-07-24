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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 08:47:08م
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إستكمال إمتحانات الشهادة الثانوية بذمار
[24/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

أكد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار أحمد علي الوشلي أن إمتحانات الشهادة العامة الثانوية إستكملت بنجاح في جميع المراكز اﻻمتحانية بالمحافظة .

وأشار مدير مكتب التربية بذمار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمتحانات الثانوية التي إستكملت اليوم تقدم لها قرابة 15 ألف طالبا وطالبة موزعين على 64 مركز إمتحاني في مديريات المحافظة .

ولفت إلى أن الإمتحانات النهائية للشهادة العامة الأساسية والثانوية بذمار سارت بصورة طبيعية رغم كثير من التحديات التي فرضها العدوان .. مشيدا بجهود السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وقيادة وزارة التربية ورؤساء وأعضاء المراكز الإمتحانية واللجان الأمنية والتربوية واللجان المساعدة وفريق الإشراف الوزاري ودورهم في إنجاح الإمتحانات.

فيما أوضح مدير نظم المعلومات بمكتب التربية بذمار عصام الهروجي أن الإعداد المبكر للإمتحانات وتنفيذ التعليمات الوزارية والضوابط الإمتحانية وتكاتف جميع التربويين ساعد في إنجاح العملية الإمتحانية .
سبأ
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